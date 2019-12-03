شاهد.. اليمنيون يطالبون بإقالة الحكومة عبر "تويتر" السعودية

تصدر علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" السعودية، تريند بعنوان" مستمرون حتي إقالة معين"، لمطالبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور، بإقالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وذلك علي خلفية الأزمات التي تشهدها المحافظات اليمنية.

في البداية تقول " أحلام منصور"، إن :" يا رئيس الجمهورية تعبنا وهرمنا ونحن نطالبك ونناشدك استجيب لمطالب شعبك واقل هذا الفاسد معين عبدالملك وحيله للمحاكمة".

بينما غرد حساب آخر باسم"أبو عنوش ثوعار المهري"، قائلاً:" الانبطاح الذي ابداه الفاسد معين عبدالملك ازاء التدخلات الخارجية في الشأن اليمني يمثل قمة العار والواجب اقالته ومحاكمته".

بينما أشار حساب باسم "سعيد المهري"، إلي أن:" بعد ان وقف الشعب اليمني كله ضده وكشف عمالته وفسادة، يحاول معين عبدالملك مغالطة الناس من خلال التأكيد بان

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الحملات التي تستهدفه وراءها فاسدين".

وأوضح حساب باسم" سالم الحريزي"، أن:" أهالي المنطقة الوسطى بمحافظة أبين يعيشون أوضاعا صعبة في ظل تردي الخدمات والانفلات الأمني، أين الحكومة الشرعية".

ويشار إلي أن اليمن تشهد منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً، العديد من الازمات الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن انتشار الأمراض.

وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالف العربي العسكري، بهدف إنهاء انثلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.