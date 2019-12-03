الجزائر: السفارات والقنصليات جاهزة لبدء تصويت الجاليات بالخارج

أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، اليوم الثلاثاء، أن السفارات الجزائرية والقنصليات حول العالم جاهزة بنسبة 100 % لانطلاق العملية الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج الخاصة بانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال شرفي - في تصريحات للصحفيين الثلاثاء - "إن سفاراتنا وقنصلياتها

كلها جاهزة بنسبة 100% لانطلاق العملية الانتخابية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي ستبدأ يوم الأحد المقبل".وأضاف أن السلطة تسعى وتطمح لفتح مكاتب للاقتراع خارج السفارات والقنصليات وذلك للوصول أكثر من المواطنين الجزائريين المتواجدين خارج البلاد وإنجاح الانتخابات.ويتنافس في الانتخابات المقبلة خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.