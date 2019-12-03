مسئول في صربيا: لا نخطط للانضمام إلى حلف الناتو

قال وزير خارجية صربيا ونائب رئيس الوزراء إيفيتسا داتشيتش، اليوم الثلاثاء، بإن بلاده لا تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأن الغالبية العظمى من المواطنين تعارض هذه الفكرة، وجاء هذا التصريح عقب زيارة الرئيس الصربي لروسيا .

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن إيفيتسا قوله: "إن صربيا تتخذ موقفًا بشأن عضوية حلف الناتو،

فنحن لا نريد أن ننضم للحلف والأغلبية الساحقة من مواطنينا يؤيدون هذا القرار أيضًا. وكل من صربيا وحلف الناتو يشعران بالرضا عن المستوى الحالي للتعاون بينهم، وهو أمر جيد للغاية ويتطور باستمرار، ولكن لا نطمح لتحويله إلى عضوية دائمة. وتتمسك صربيا بسياسة الحياد العسكري، مما يضمن لها ألا تكون جزءًا من أي تحالفات عسكرية دولية".وطرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش فكرة تبني إعلان بشأن الحياد العسكري والسياسي للبلاد، ومن المتوقع أن يتم تحرير الوثيقة بحلول 15 فبراير 2020.وقال الرئيس فوتشيتش إنه لا يمكن الإعلان عن موعد محدد لأن الإجراءات البرلمانية لا يمكن التنبؤ بها دائمًا.وتعتزم السياسة الخارجية لصربيا الحفاظ على علاقات ودية مع روسيا والصين وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.