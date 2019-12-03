مسئول دولي يبحث مع وزيرة خارجية السودان سبل مكافحة الإرهاب

بحثت أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، مع رافي قريجوريان نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سُبل دعم السودان لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الانتقالية.

وذكرت الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المسئول الدولي عبر عن ارتياحه للتغيير الإيجابي في السودان وتوفر إرادة سياسية تفاعل معها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أهمية بذل الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب .

وقال إن زيارته للخرطوم تهدف إلى تقييم وتبادل وجهات النظر مع الجهات

المعنية في مجال مكافحة الإرهاب، من أجل ضمان الالتزام باستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحسين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى وضع نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات عملية لمنعه وتعزيز قدرة السودان على منع الإرهاب.وأكد أهمية وضع استراتيجية وخطة عمل تتضمَّن وضع التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، واتخاذ التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدولة على منع الإرهاب، وذلك بمراقبة الحدود والحركات المشبوهة ومراقبة الجوازات المسروقة وتعزيز التعاون مع الإنتربول ومنظومة ‏الأمم المتحدة، ومنع الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وذلك بإصدار التشريعات، وتسليم الأشخاص المطلوبين، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات، والتعاون مع الجمارك والطيران المدني.من جهتها، استعرضت وزيرة خارجية السودان، التطورات السياسية في بلادها، مؤكدة أهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب..مشددة على التزام السودان بالقانون الدولي.واستعرضت التحديات التي يواجهها السودان بحكم موقعه الاستراتيجي والمشاكل على الحدود، مؤكدة أهمية تعزيز القدرات من أجل اتخاذ التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول في منع الإرهاب.