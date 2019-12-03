يعقد في العاصمة الإسبانية مدريد

مصر تشارك بقوة فى مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP25)

يشارك حاليا، وفد مصرى رفيع المستوى مكون من ٢٨ ممثلا من وزارات الخارجية والصناعة والطيران المدنى والزراعة والبيئة، وبرلمانيين، فى مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ الخامس والعشرين والمعروف باسم مؤتمر الأطراف (COP25)، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تأتى المشاركة المصرية القوية، استكمالا لدور مصر فى دعم التفاوض بين الدول المتقدمة والدول النامية حول تغير المناخ، ويكتسب المؤتمر أهمية كبرى، لأن المفاوضات ستعمل على إيجاد حلول سريعة للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية حتى عام 2100،

ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة والتى أصبحت تهدد كوكب الأرض وشعوب العالم.

قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذى يشارك ضمن الوفد المصري، إنه من المقرر انعقاد العديد من الاجتماعات بين مجموعة برلمانيين من إفريقيا وأوروبا للتشاور حول التشريعات والاتفاقيات الهامة لخدمة هذا الملف المهم، بما يحقق التنمية الصناعية والبيئية والمجالات الأخرى لتعظيم استفادة الدول النامية من الدول المتقدمة.