مباحثات أمريكية أفغانية بشأن نتائج زيارة ترامب لأفغانستان

أجرى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مباحثات هاتفية مع عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان يوم 28 نوفمبر الماضي.

وقالت مورجان أورتاجوس ، المتحدثة

باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو وجه الشكر لعبد الله على دعمه لجهود تأمين استعادة كل من المواطنين الأمريكي كيفن كينج والاسترالي تيموثي ويكس وإطلاق سراحهما بعد اختطافهما من قبل جماعة طالبان وعلى جهوده ولتعزيز عملية السلام الأفغانية.



وأضافت المتحدثة أن الوزير أكد على أهمية نبذ العنف والمفاوضات الداخلية بين الأطراف الأفغانية معربا عن مساندة بلاده للديمقراطية في أفغانستان وأهمية وجود عملية انتخابية شفافة تؤدي إلى نتيجة موثوق بها.