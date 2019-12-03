أجرى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مباحثات هاتفية مع عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان يوم 28 نوفمبر الماضي.
وقالت مورجان أورتاجوس ، المتحدثةباسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو وجه الشكر لعبد الله على دعمه لجهود تأمين استعادة كل من المواطنين الأمريكي كيفن كينج والاسترالي تيموثي ويكس وإطلاق سراحهما بعد اختطافهما من قبل جماعة طالبان وعلى جهوده ولتعزيز عملية السلام الأفغانية.
وأضافت المتحدثة أن الوزير أكد على أهمية نبذ العنف والمفاوضات الداخلية بين الأطراف الأفغانية معربا عن مساندة بلاده للديمقراطية في أفغانستان وأهمية وجود عملية انتخابية شفافة تؤدي إلى نتيجة موثوق بها.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات أمريكية أفغانية بشأن نتائج زيارة ترامب لأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.