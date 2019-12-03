عاجل-خادم الحرمين يتلقى اتصالا من الرئيس التركي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-.
وقد أعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.
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