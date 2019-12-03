السيسي يعد المصريين بتحقيق مزيد من الإنجازات

أحمد عاطف (دمياط) طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي المصريين بعدم التوقف عن الحلم للوصول للعالمية بعد الانتهاء من تحقيق الاكتفاء الذاتي للكثير من الصناعات والمنتجات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة دمياط (شمال شرق القاهرة) الذي حضرته «الاتحاد»، أنه كان يحلم قبل 40 عاماً بحل مشكلة العشوائيات في مصر، لافتاً إلى أنه لا وجود لتحد خطر على مصر إلا من الداخل.

وشملت المشروعات القومية بمحافظة دمياط، مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركز للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.

وأضاف السيسي: «كنت أطمح بالوصول إلى مستوى عالمي في صناعة الأثاث عندما دشنا مدينة الأثاث». ووعد السيسي بإعادة كل البحيرات المصرية كالبردويل والمنزلة وكينج مريوط ومعظمها تحتوي على ثروات سمكية هائلة وتطل على المدن الساحلية في دمياط وبورسعيد والاسماعيلية، إلى الوصول للمستوى العالمي من الجودة.

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