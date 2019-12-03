الإمارات تلبي نداء استغاثة أهالي المخا

المخا (الاتحاد)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تلبية نداءات الاستغاثة التي يطلقها أهالي المناطق المنكوبة على امتداد الشريط الساحلي الغربي في اليمن وذلك ضمن الاستجابة الطارئة التي تبنتها دولة الإمارات لصالح إنعاش الخدمات الأساسية وتطبيع الحياة في المناطق المحررة.

وسيرت الهيئة عيادة متنقلة لمكافحة حمى الضنك إلى منطقة الشاذلية بمديرية المخا بمحافظة تعز، التي تعاني من تفشي حمى الضنك وسط ضعف الإمكانيات الصحية والوقائية لمكافحة الوباء في تلك المنطقة النائية.

وأفاد الفريق الطبي في العيادة المتنقلة أنه استقبل في اليوم الأول 51 حالة مرضية بينها 12 حالة مصابة بحمى الضنك والبقية اسهالات مائية وأمراض الجهاز التنفسي، موضحا أن العيادة مستمرة في تقديم خدماتها الطبية المجانية وصرف الأدوية اللازمة للمرضى والمحتاجين من أبناء منطقة الشاذلية والقرى النائية القريبة منها.

وأوضح عاقل منطقة الشاذلية سليم المرادي أن حمى الضنك والإسهالات المائية الحادة عادت بالانتشار في منطقتهم والتجمعات السكانية المجاورة بشكل مخيف، لافتا إلى أنهم وجهوا نداء استغاثة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي بدورها لم تتأخر في الاستجابة.

وأعرب المرادي وعدد من المواطنين عن سعادتهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على مبادراتها الإنسانية التي وصلت كل قرية على امتداد الساحل الغربي، مؤكدين أن وصول العيادة المتنقلة خفف المعاناة عن كاهلهم باعتبار منطقتهم بعيدة نوعا ما عن مركز المديرية فضلا عن الحالة المادية الصعبة لمعظم أهالي المنطقة.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، أطلقت منتصف الشهر الماضي حملة جديدة وواسعة لمكافحة الأوبئة التي عادت بالانتشار مجددا في الساحل الغربي.

وتشمل الحملة المتواصلة دعم القطاع الصحي في مختلف مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي بالأدوية والمحاليل الطبية وتسيير ثلاث عيادات متنقلة لتغطية المناطق النائية البعيدة عن مراكز المديريات، حيث قدمت خدمات علاجية مجانية خلال شهر نوفمبر المنصرم لـ3600 حالة مرضية متنوعة منها حمى الضنك والحميات الأخرى وأمراض الجهاز التنفسي.