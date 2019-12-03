ترامب: إيران تقتل الآلاف من أفراد شعبها

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تقتل الآلاف من المواطنين، داعياً وسائل الإعلام إلى ضرورة التواجد هنالك لمعرفة حقيقة ما يجري، جاء ذلك فيما أقرت طهران بأن قوات الأمن أطلقت النار وقتلت من وصفتهم بـ«مثيري شغب» في عدة مدن احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل قمة الناتو: «أعتقد أن ما يجري في إيران شيء فظيع والعالم يرى، أرقاماً كبيرة من القتلى في إيران، الآلاف من المواطنين يقتلون في إيران وهذا هو السبب في أنهم قطعوا الإنترنت حتى لا يستطيع الناس رؤية ما يجري». وأضاف ترامب أن «الصحافة ووسائل الإعلام يجب عليها أن تكون هنالك لمعرفة حقيقة ماذا يحصل».

جاء ذلك فيما نفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي صحة بيانات أوردتها منظمات حقوقية وجهات خارجية بشأن أعداد ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ونفى إسماعيلي بصورة قاطعة صحة البيانات المنشورة بشأن عدد الضحايا، وقال إن «كثيرين من الضحايا المفترضين لا يزالون على قيد الحياة». وأضاف أن «كثيرين أصيبوا بطلقات نارية أطلقها مثيرو شغب مسلحون وليس قوات الأمن». وقال إنه تم إلقاء القبض على 300 شخص على خلفية الاحتجاجات في طهران، إلا أنه لم يذكر شيئا بشأن عدد القتلى.