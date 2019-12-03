مصر: السجن 10 سنوات لمتهم في «اغتيال النائب العام»

القاهرة (الاتحاد) قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 10 سنوات ضد متهم في إعادة إجراءات محاكمته في قضية «اغتيال النائب العام»، موجهة له ولآخرين سبق صدور أحكام بحقهم الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم قتل عمد، وحيازة مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها.

وأجلت محكمة مصرية، أمس، محاكمة 555 متهماً تورطوا في تشكيل 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 10 ديسمبر الحالي لحضور الدفاع.

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