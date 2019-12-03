«الجامعة» تطالب بضمان العيش الكريم لذوي الإعاقة

القاهرة (وام) دعت جامعة الدول العربية إلى تضافر جهود القوى المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن العيش الكريم والإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بما يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر من كل عام.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن هذا الاحتفال يهدف للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بما يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة على قدم من المساواة مع غيرهم، وأشارت إلى أن الاحتفال يركز هذا العام على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030.

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