مقتل 4 عناصر من «الحشد» بهجوم لـ «داعش» في الموصل

بغداد (وكالات) أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، أمس، بمقتل 4 عناصر من ميليشيات «الحشد الشعبي» واختطاف ضابط جنوب الموصل.

وقال العقيد طارق علي، إن «لواء 44 التابع للحشد الشعبي اشتبك صباح أمس مع عناصر من داعش في صحراء الحضر جنوب الموصل، بعد تسللهم مستغلين سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الحشد الشعبي واختطاف ضابط من الحشد برتبة رائد».

وأوضح أن «عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم استنفار القوى الأمنية للبحث عن عناصر داعش وتحرير الضابط المختطف».

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية عند شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها فلول تنظيم «داعش» ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين في المنطقة، وذلك رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.

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