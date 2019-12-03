العراق والأردن يوقعان مذكرة لنقل المحكومين

عمّان (وكالات) وقّعت الأردن والعراق أمس، مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم لدى الطرفين بعقوبات سالبة للحرية.

وقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعن الجانب العراقي نظيره فاروق الشواني.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإدماجهم مجتمعياً، وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكومين ضمن بيئتهم الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك لنقل المحكومين في كلا البلدين، من خلال موافقة الطرفين وتوافر شروط النقل استناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وفي إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام 2010 والتي صادق عليها الطرفان.

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