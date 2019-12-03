البيت الأبيض: التحقيق بهدف عزل ترامب لم يقدم "أي دليل" ضده

اعتبر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، إن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط" الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".

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