كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض علي " أبي خلدون " نائب البغدادي في كركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة العراقية القبض على نائب أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي قُتل مؤخراً، والملقب بـ "أبي خلدون" في كركوك.

وذكرت "خلية الإعلام الأمني العراقية" على حسابها في موقع "تويتر" أن "قوة من شرطة كركوك" ألقت القبض على أبي خلدون.

وبحسب معلومات قناتي "العربية"، فقد تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك من القبض على أبي خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.

وكان أبو خلدون يحمل هوية أحوال مزورة باسم "شعلان عبيد"، إلا أن اسمه الحقيقي هو حامد شاكر سبع البدري، وهو ابن عم البغدادي.

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وكان "أبو خلدون" يشغل منصب نائب البغدادي، كما كان سابقاً يشغل منصب ما يسمى "الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين". وهو من أهم القيادات في داعش وتولى ملف الاستخبارات.