أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 3/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || اجتماع مرتقب للدول الثلاث بشأن سد النهضة في واشنطن

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع سيضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث ( مصر، السودان، إثيوبيا) بشأن سد النهضة في واشنطن الأسبوع المقبل آخر الأخبار العاجلة في العالم || تحذيرات من حدوث كارثة حقيقية في العراق Advertisements

حذرت ممثلة الأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس بلاسخارت، من حدوث كارثة حقيقية في العراق. موضحة بأن المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني سبق وقال إن الساسة في العراق غير جادين في الإصلاح. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكشف عن عمليات فساد ضخمة لـ "أردوغان"

كشفت المعارضة التركية عن عمليات فساد ضخمة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موضحة أنّ نفقات القصر الرئاسي تبلغ في الدقيقة الواحدة 2020 ليرة، وهو راتب موظف يتقاضاه جراء عمله طوال شهر كامل، وذلك بحسب دراسة أجراها حول الرواتب في تركيا.

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