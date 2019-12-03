كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعتزم فرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه يدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية ملقيا اللوم على سلفه باراك أوباما في عدم بيع نظام صواريخ أميركي لأنقرة.

وعندما سئل ترامب، أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 أجاب بالقول "نناقش ذلك ونجري محادثات بشأن ذلك الآن".

وأضاف "كما تعرفون فإن تركيا كانت تريد شراء نظام باتريوت الخاص بنا و(الرئيس السابق باراك أوباما لم يسمح لها بذلك، ولم يسمحوا لتركيا إلا عندما أصبحت مستعدة لشراء نظام آخر".

بينما طالب ماكرون تركيا بمزيد من التوضيحات بشأن شراء منظومة إس 400 الصاروخية الروسية. وقال: كيف يمكن أن تكون عضوا في الحلف وتعمل مع روسيا وتشتري منها؟

ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع "داعش"

فقد اتهم الرئيس الفرنسي تركيا بـ "العمل أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في عملياتها في شمال سوريا".

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

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ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بنظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء.

وأكد ماكرون أن مسألة تنظيم داعش يجب أن تكون واضحة، وقال إن تصرفات تركيا ضد المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا الحلفاء في القتال ضد التنظيم المتطرف تظهر الحاجة إلى تحسين التنسيق.

وقال "لقد فقدنا التعاون مع تركيا بشأن الأمن والتجارة والهجرة والاتحاد الأوروبي وفرنسا".

وأضاف ماكرون يجب أن يطرح سؤال حول ما إذا كانت تركيا ترغب في البقاء عضوا في حلف الناتو إذا تمسك أردوغان بتهديده تأخير إجراءات الدفاع في البلطيق إن لم تعلن دول الحلف أن المقاتلين الأكراد إرهابيون.

كما أعلن ماكرون تمسكه بتصريحاته حول حلف شمال الأطلسي بعدما وصفه بأنه في "حالة موت دماغي"، ما أثار غضب حلفائه وذلك قبيل افتتاح قمة الحلف في لندن.

وقال ماكرون "أنا متمسك" بتلك التصريحات، فيما كان ترامب قد اعتبر قبل ذلك بساعات أنها "مهينة جدا" للحلف الذي يحتفل الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيسه.

ومن جانبه صرح ترامب، إن روسيا تريد إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي وإنه يعتزم ضم الصين إلى هذين الاتفاقين الآن أو لاحقا.

وأوضح "يجب أن أقول إن روسيا تريد إبرام اتفاق بشأن الحد من الأسلحة... روسيا تريد إبرام هذا الاتفاق في غضون أسبوعين. لدى روسيا رغبة شديدة في إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي".