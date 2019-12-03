كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع الدول الثلاث بشأن سد النهضة في واشنطن.. الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع سيضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث ( مصر، السودان، إثيوبيا) بشأن سد النهضة في واشنطن الأسبوع المقبل

واختتم بالقاهرة، الإثنين، الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه واللجان الفنية بالدول الثلاث في حضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.