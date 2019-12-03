كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبانيا: إعادة البناء بعد الزلزال لن تضغط على أولويات الإنفاق الأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن بناء منازل للنازحين بسبب أسوأ زلزال تشهده ألبانيا لن يضغط على الإنفاق الحكومي على أولويات أخرى، في الوقت الذي فجر فيه الجيش مبنى غير مؤلف من ستة طوابق دمرته الكارثة.

كما لقى ما مجموعه 51 شخصا مصرعهم فى زلزال 26 نوفمبر، بعد العثور على مأوى لأكثر من 6300 شخص بلا مأوى في الفنادق والصالات الرياضية والخيام والمراكز الاجتماعية، تواجه الحكومة الآن مهمة تقييم سلامة المباني وإعادة بناء المنازل.

وقال رئيس الوزراء إدي راما، إنه سيتم مراجعة مسودة ميزانية 2020 لتخصيص أموال لبناء منازل تعادل 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، هذا الرقم يعادل 7 مليارات ليكي (63.10 مليون دولار).

وقال راما في اجتماع حكومي، إن أولًا، لن نلمس المعايير الرئيسية للميزانية لأن التحدي لا يتمثل في إعادة البناء لمن شردهم الزلزال على حساب المجموعات الأخرى في السكان والاقتصاد.

وبدون تحديد الرقم النهائي لتكاليف إعادة الإعمار، قال راما، إنه لا يريد فقط نقل المشردين إلى المنازل، ولكن أيضًا تحفيز التوظيف والاستهلاك والنمو الاقتصادي.

وأضاف أنه من أجل توفير المال لإعادة البناء، لن تشتري الدولة أي سيارات أو أثاث جديد في عام 2020، وباستثناء الري، لن يتم قبول أي مشاريع جديدة تتجاوز تلك المخططة بالفعل.

وقال، ستكون إعادة البناء أداة أخرى لمساعدة الاقتصاد على النمو، وليس وسيلة لتحقيق التوازن وإلحاق الضرر به.

Advertisements

كما تدفقت التبرعات من الألبان في جميع أنحاء العالم، وطلبت راما من مجموعة من جمع التبرعات، بما في ذلك رجل دين مسلم منذ عدة أعوام منح منازل جديدة للمحتاجين، لتجميع التبرعات ومراقبة استخدامها.

وأحضرت طائرة تركية الخيام اليوم الثلاثاء، وهي في أمس الحاجة إليها في الشتاء البارد من قبل قرويين يترددون في ترك الأرض والماشية.

وانتشر المهندسون الأجانب والألبانيون في ثاني أكبر مدينة في ألبانيا دوريس للتحقق مما، إذا كانت المباني المرتفعة تحتاج إلى جص جديد أو كانت غير آمنة ويجب سحبها.

وكان المبنى المؤلف من ستة طوابق الذي فجره الجيش في دوريس من بين ستة منازل مدمرة تم هدمها اليوم الثلاثاء.

وقال راما، وهو رسام سابق ورئيس بلدية تيرانا الذي بدأ منصب رئيس الوزراء في عام 2013 من خلال هدم المباني غير القانونية لإفساح المجال لطرق جديدة، إنه يفضل بناء أحياء جديدة في دوريس، عاصمة تيرانا وبلدات تومان ولاك.

وتوخت مسودة ميزانية ألبانيا لعام 2020 نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.1٪ في العام المقبل وعجز مالي قدره 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأضيق منذ عقدين.

كما خفضت دولة البلقان توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 3.4 ٪ من 4.3 ٪ في السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض صادرات الكهرباء بسبب نقص الأمطار.

