سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية

ويذكر أن تمكن جهاز الاستخبارات العراقي من اعتقال خلية تضم 17 من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار (118 كيلومتراً غربي العاصمة بغداد).

وقالت المصادر إن شعبة الاستخبارات العسكرية في القوات العراقية في محافظة الأنبار، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من اعتقال 17 عنصراً كانوا يشكلون مجاميع صغيرة في مناطق الصقلاوية والفلوجة بالأنبار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المصادر الأمنية أن كل المعتقلين كانوا مطلوبين وفق قانون الإرهاب.