كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: روسيا ترغب إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن رغبة روسيا في إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي، وأنه يعتزم ضم الصين إلى هذين الاتفاقين الآن أو لاحقا.

وقال ترامب في بريطانيا، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه الولايات المتحدة، "يجب أن أقول إن روسيا تريد إبرام اتفاق بشأن الحد من الأسلحة... روسيا تريد إبرام هذا الاتفاق في غضون أسبوعين. لدى روسيا رغبة شديدة في إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي".

وأضاف: "كما سنضم... الصين بالتأكيد. ربما لاحقا أو الآن".

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وسبق أن نقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله: "لقد أعربنا مرارا عن استعدادنا لمقاومة التهديدات الحقيقية معا بما فيها الإرهاب الدولي والنزاعات المحلية المسلحة وخطر الانتشار المنفلت لأسلحة الدمار الشامل".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال بوتين إن توسع حلف شمال الأطلسي بضم عدد أكبر من الأعضاء يعتبر أحد التهديدات التي تواجه بلادنا.

وفي الآونة الأخيرة شهد الناتو خلافات واسعة بين قادة الدول الأعضاء بعد أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة حلف شمال الأطلسي بـ"الموت السريري".