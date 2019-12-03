بعد تهديد كوريا الشمالية لأمريكا.. خبراء يكشفون هديتها لعيد الكريسماس وشكل الاتفاق المقبل

هذا وسبق التصريحات، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، وهي خطوة اعتبرتها الصحف العالمية محاولة لتذكير الولايات المتحدة بالمهلة، التي حددها كيم لواشنطن لإظهار المرونة في المحادثات المتوقفة بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.



على جانب آخر، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنه يثق في زعيم كوريا الشمالية، واصفا الأخير بأنه يحب الصواريخ، قائلا: " ”هذا هو السبب في أنني أسميه (كيم) رجل الصواريخ“. وأضاف إنه يأمل في أن يتخلص كيم من الأسلحة النووية".



وعلق عدد من المحللين المعنيين بالشأن الآسيوي والعلاقات بين بيونج يانج وواشنطن، على العلاقات بين الدولتين، بعد أن توصلت الخليج 365 معهم، وأوضحوا أن العلاقات بين الدولتين متجهة نحو التوتر، ويجب على كلا الدولتين تقديم التنازلات للوصول لنتائج مرضية.

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