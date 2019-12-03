أحرز ثنائية.. أزارو يقود الأهلي إلى ثمن نهائي كأس مصر

ساهم الدولي المغربي وليد أزارو، المحترف في صفوق الأهلي المصري، في بلوغ فريقه ثمن نهائي كأس مصر مساء اليوم الثلاثاء، حين أحرز ثنائية من ثلاثية نادي القرن في شباك ضيفه بني سويف.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح أزارو حصة التسجيل خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 67، ثم ضاعف زميله أحمد الشيخ بعد ذلك بدقيقتين الكفة بهدف ثان.

وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز الأهلي بهدفين دون رد، تمكن بني سويف من تقليص الفارق، قبل أن يعود المهاجم المغربي ويفرض نفسه نجما للقاء بتوقيعه هدفه الشخصي الثاني في اللقاء، والثالث لفريقه، لتعلن صافرة محمد عباس حكم المواجهة عن نهايتها، بفوز وتأهل بطل الدوري المصري إلى الدور القادم.