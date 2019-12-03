منى فتو: الجرأة لها مبرراتها.. ولابني حرية احتراف الفن – فيديو

عبرت الفنانة منى فتو عن موقفها من أدوار الجرأة، وأكدت أنها ترفضها إن كانت مجانية، فقط، من أجل إثارة البوز، بينما تتقبلها إذا كانت في إطار فني، وتوظيفها ضروري في الدور.

واعتبرت منى فتو أن إشكالية الجرأة لا تطرح فقط في الدول العربية، بل حتى في البلدان المتقدمة فنيا، ما يجعل الأمر نسبيا.

وقالت منى فتو إنها فخورة بتكريمها في مهرجان مراكش في دورته الحالية، معتبرة إياه تحفيزا لها في هذه الفترة من مشوارها الفني.

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وعن ابتعادها عن الشاشة الصغيرة لفترة طويلة، أوضحت منى فتو أن ذلك ناتج عن غياب أدوار، وأعمال مقنعة لها.

منى أكدت أنها لن تمانع أن يدخل ابنها الميدان الفني إذا قرر هو بنفسه ذلك، لأنها تحترم اختياراته، مشيرة إلى أنه كان يلعب كرة القدم مع فريق الوداد قبل أن يغير اهتماماته لرياضات أخرى.