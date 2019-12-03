فاجعة سيدي افني.. البحر يلفظ الجثة السادسة والبحث جار على 10 بحارة آخرين

لفظ شاطئ “تغوا” بسيدي افني، صباح اليوم الثلاثاء، جثة أخرى يُرجح بأنها تعود لأحد مفقودي قارب الصيد التقليدي “المسناوي”، الذي غرق منذ ازيد من أسبوعين.

وحسب مصادر محلية، فإن شاطئ “تغوا” بسدي افني، لفظ الجثة سادسة، والتي تعود لأحد ضحايا المركب الذي فُقد قبل أسبوعين، حيث ثم نقل الجثة الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لسيدي افني، في انتظار التعرف على البحار والتأكد من هويته.

وكانت السلطات المحلية لإقليم سيدي إفني، قد أكدت مساء الجمعة قبل الماضي أنه تم العثور، على جثتي شخصين على بعد 20 ميلا بحريا من الساحل جنوب-غرب إقليم سيدي إفني، حيث تم نقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي إفني.

وقالت السلطات إنه قد تم تحديد هوية الضحية الذي تم العثور عليه بعد الزوال، حيث يتعلق الأمر بأحد أفراد طاقم مركب للصيد يحمل اسم “مسناوي” أبحر انطلاقا من ميناء طانطان منذ 19 نونبر الجاري وعلى متنه 16 بحارا يشكلون طاقم المركب، والذي فقد الاتصال به في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.