ميسي: لا أعرف من الأفضل في التاريخ!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سعادته بحصد الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخي، في إنجاز استثنائي.

وذكر ميسي، خلال حواره مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "ما زلت غير آسف للوصول لنهاية مسيرتي، ومعرفة أن هناك مباريات قادمة أمر يُبقيني على قيد الحياة".

وأضاف: "لسوء الحظ لم أتمكن من المشاركة في بداية الموسم، لكنني تمكنت من استعادة قوتي مرة أخرى، ولا ألاحظ وصولي لعمر الـ32".

وتابع: "سوف أواصل ممارسة كرة القدم، حتى أشعر أنني لم يعد بإمكاني الاستمرار، ولياقتي البدنية لم تعد تسمح لي بمواصلة اللعب، ومن الصعب تحديد موعد للاعتزال".

وأوضح: "أنا أحب كرة القدم وسأحاول مواصلة الاستمتاع بها لأطول فترة. كأس العالم 2022؟ لا أفكر في المستقبل".

وأردف: "لقد وصلت إلى برشلونة وهو نادي استثنائي منذ 13 عاما، وبالنسبة لي هو الأفضل في العالم، حيث وجدت كل شيء احتجته هنا".

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وكشف البرغوث: "لم أشعر أبدًا بالحاجة إلى الرحيل، لأن برشلونة هو المكان المثالي بالنسبة لي ولعملي ولأسرتي، وهكذا سارت الأمور، وأشعر بالامتنان الشديد للنادي والمدينة".

وزاد: "من الصعب أن أبحث عن ناد آخر، لأنني في كل موسم أكون في سباق الصراع على الألقاب، ويلعب بجانبي أفضل اللاعبين في العالم، فلماذا أرحل؟".

واستكمل: "دائمًا أريد أن أبذل أفضل ما لدي مع برشلونة، ومواصلة التطور كلاعب وشخص، ولن أخفي عليكم فمنذ ولادة أطفالي أفكر أكثر في العائلة وما الذي قد يتغير بالنسبة لهم".

وبسؤاله عن تفكيره في الرحيل قبل 5 سنوات، أجاب: "لم يكن الأمر متعلقًا بكرة القدم، لقد مررت بفترة صعبة فيما يخص مشاكل الضرائب، وتمكنت من التغلب عليها بدعم الجماهير والنادي، وهذا ساعدني على الاستمرار، وقلت وقتها أنني لا أشعر بالراحة في إسبانيا".

وواصل: "أفضل لاعب في التاريخ؟ بصراحة لا أعرف من هو أفضل لاعب في التاريخ".

واختتم: "حين حقق رونالدو 5 كرات ذهبية كان ذلك يؤلمني قليلًا".