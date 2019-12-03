شكرا لقرائتكم خبر عن البدء بصرف مرتبات مكاتب السلطة المحلية بتعز والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 بدأ صرف مرتبات مكاتب السلطة المحلية لمحافظة تعز الساعة الخامسة عصراً اليوم الثلاثاء.

الموافق 3 /12/ 2019م وهي كالتالي : 1/مكتب الادارة المحلية . 2/مكتب التعليم الفني . 3/ مكتب النقل . 4/ مكتب الزراعة والري . 5/ مكتب الشئون القانونية. 6/مكتب التوجيه والارشاد. 7/مكتب الاعلام . 8/مكتب الثقافة . 9/مكتب المغتربين . Advertisements 10/مكتب الصناعة والتجارة 11/ مكتب المالية . 12/ مكتب الصحة العامة. 13/مكتب السياحة. 14/ مكتب الاشغال العامة 15/ مكتب الخدمة المدنية 16/مكتب الشئون الاجتماعية 17/ مكتب الشباب والرياضة 18/ مكتب التخطيط اما بالنسبة لمكتب التربية والتعليم، الآن في صدد قطع الشيكات وسوف تلحق الصرف لها في حال استكمال إجراءات التوقيع.. وأهابت المصادر، جميع الموظفين بانة يتم توريد المرتبات بعد 20 يوم من تاريخ الصرف من كل شهر ويتحول الي امانات طرف بنك مركزي بحساب كل جهة علي حدة.

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