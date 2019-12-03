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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تُفشل هجوما لمليشيا الحوثي شرقي الحديدة وتكبدها خسائر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أفشلت قوات الجيش الوطني، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة، غربي البلاد.
ورصدت قوات الجيش، محاولة تقدم مجاميع من مليشيا الحوثي، باتجاه مواقع الجيش، في منطقة كيلو 16، شرقي المدنية.
واستهدفت قوات الجيش تلك المجاميع، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، وأجبرت ما تبقى منها على الفرار.
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