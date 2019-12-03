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قوات الجيش تُفشل هجوما لمليشيا الحوثي شرقي الحديدة وتكبدها خسائر

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

أفشلت قوات الجيش الوطني، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة، غربي البلاد.

 

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ورصدت قوات الجيش، محاولة  تقدم مجاميع من مليشيا الحوثي، باتجاه مواقع الجيش، في منطقة كيلو 16، شرقي المدنية.

 

واستهدفت قوات الجيش تلك المجاميع، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، وأجبرت ما تبقى منها على الفرار.

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