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أوغلو يتفوق على أردوغان في استطلاع الانتخابات الرئاسية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

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كشفت نتائج استطلاع رأي أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو سيتفوق على الرئيس التركي رجب أردوغان، إذا تنافسا في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت مؤسسة "Piar" للأبحاث واستطلاعات الرأي والدراسات، أن نسبة مؤيدي الرئيس الحالي رجب أردوغان، في الاستطلاع، بلغت 39.7%، مقابل نحو 44.5%، مؤيداً لأوغلو، حسب ما نقل موقع "زمان التركية" الإلكتروني.

ونُظم استطلاع الرأي بين 19و24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في 26 مدينة، وبمشاركة عينة من 2416 شخصاً، عن طريق المقابلات الشخصية وجهاً لوجه.  

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