شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يهاجم تركيا: تعمل مع وكلاء «داعش» والان نبدء بالتفاصيل
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تركيا بالعمل مع وكلاء لتنظيم داعش، قائلا إن الغموض في علاقة أنقرة بهذا التنظيم يضر بشركائها في حلف شمال الأطلسي الذين يقاتلون في سوريا والعراق.
وتوترت العلاقات بين ماكرون وأردوغان قبيل قمة حلف الأطلسي المقررة، غدا الأربعاء في لندن، ويتبادل الزعيمان الانتقادات بسبب الهجوم التركي على مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ربط ماكرون تركيا مباشرة بمقاتلي داعش بينما تجاهل مخاوف ترامب من رفض باريس عودة مقاتلين فرنسيين في صفوف داعش، تحتجزهم حاليا جماعات كردية في سوريا، إلى وطنهم.
وقال ماكرون: "العدو المشترك اليوم هو الجماعات الإرهابية. آسف لأن أقول إننا ليس لدينا نفس تعريف الإرهاب على الطاولة".
وأضاف: "عندما أنظر إلى تركيا أجدهم يقاتلون الذين قاتلوا معنا داعش كتفا بكتف وأحيانا يعملون مع وكلاء للتنظيم".
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