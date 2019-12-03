شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تكشف تفاصيل القبض على نائب «البغدادي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على إرهابي كان نائباً لأبو بكر البغدادي، في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيانها، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت من القاء القبض على الإرهابي، الملقب أبو خلدون، داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".

وبينت الخلية أنه "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، إذ يشغل هذا المجرم منصب نائب، أبو بكر البغدادي، وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".