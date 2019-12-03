13 حالة اختناق قرب جسر الاحرار وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان 13 شخصا اصيبوا بحالات اختناق قرب جسر الاحرار وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية اطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضمن مقتربات جر الاحرار وسط بغداد". واضاف ان "ذلك ادى الى اختناق 13 شخصا".

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