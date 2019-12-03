نجم وسط الشرطة ينافس على لقب الهداف في البطولة العربية

رياضة 2019-12-03 | 19:47 3,405 مشاهدة ينافس متوسط ميدان نادي الشرطة، امجد عطوان، على لقب الهداف في البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس". واستطاع عطوان، ان يسجل ثلاثة اهداف في دور الـ16 امام نواذيبو الموريتاني، حيث سجل الهاتريك في مباراة الاياب التي اانتهت بخماسية نظيفة. وفيما يلي المراكز الاربعة الاولى لهدافي البطولة العربية: Advertisements 1- خالد قمر (الاتحاد السكندري المصري) 4 اهداف

2-روماريو داسيلفا (الاتحاد السعودي) 4 اهداف

3-أمجد عطوان (الشرطة العراقي) 3 اهداف

4 - محسن متولي (الرجاء المغربي) 3 اهداف 2-روماريو داسيلفا (الاتحاد السعودي) 4 اهداف3-أمجد عطوان (الشرطة العراقي) 3 اهداف4 - محسن متولي (الرجاء المغربي) 3 اهداف وستقام مراسم حفل قرعة دور ربع النهائي من "كأس محمد السادس للاندية" غداً الاربعاء في مدينة الرياض السعودية. المحرر: محمد خليل

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