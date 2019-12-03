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نجم وسط الشرطة ينافس على لقب الهداف في البطولة العربية

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2019-12-03 | 19:47

نجم وسط الشرطة ينافس على لقب الهداف في البطولة العربية

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ينافس متوسط ميدان نادي الشرطة، امجد عطوان، على لقب الهداف في البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
واستطاع عطوان، ان يسجل ثلاثة اهداف في دور الـ16 امام نواذيبو الموريتاني، حيث سجل الهاتريك في مباراة الاياب التي اانتهت بخماسية نظيفة.

وفيما يلي المراكز الاربعة الاولى لهدافي البطولة العربية:

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1- خالد قمر (الاتحاد السكندري المصري) 4 اهداف

2-روماريو داسيلفا (الاتحاد السعودي) 4 اهداف
3-أمجد عطوان (الشرطة العراقي) 3 اهداف
4 - محسن متولي (الرجاء المغربي) 3 اهداف

وستقام مراسم حفل قرعة دور ربع النهائي من "كأس محمد السادس للاندية" غداً الاربعاء في مدينة الرياض .

 

 
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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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