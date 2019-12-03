نجم وسط الشرطة ينافس على لقب الهداف في البطولة العربية

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2019-12-03 | 19:47
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ينافس متوسط ميدان نادي الشرطة، امجد عطوان، على لقب الهداف في البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
وفيما يلي المراكز الاربعة الاولى لهدافي البطولة العربية:
1- خالد قمر (الاتحاد السكندري المصري) 4 اهداف
3-أمجد عطوان (الشرطة العراقي) 3 اهداف
4 - محسن متولي (الرجاء المغربي) 3 اهداف
وستقام مراسم حفل قرعة دور ربع النهائي من "كأس محمد السادس للاندية" غداً الاربعاء في مدينة الرياض السعودية.
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