الحريري: لن أشارك في الحكومة وأدعم ترشيح الخطيب لرئاستها

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، مساء الثلاثاء، إنه لن يشارك في الحكومة وإنه يدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها.
وصرح الحريري بألا رغبة لديه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن قراره صريح وقاطع.
وكشف أنه حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنه لا يرى حلا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين.
كما أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".
وكشف أنه حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنه لا يرى حلا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين.
كما أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".
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