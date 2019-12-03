لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أخبرني اليوم أن الملفات المتعلقة بالهدر في ​وزارة الإتصالات​ والموجودة لديه مخيفة وتبلغ مئات الملايين وعلى ​القضاء​ التحرك بفعالية أكثر".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الرئيس عون أخبرني أن ملفات الهدر بوزارة الإتصالات تبلغ مئات الملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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