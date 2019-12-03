مصادر الجديد: الحكومة التي يفترض أن يؤلفه الخطيب تكنو سياسية مؤلفة من 24 وزيرا

أكدت مصادر قناة "الجديد" أن "الستار لم يسدل بعد على المرشح ل​رئاسة الحكومة​ ​سمير الخطيب​"، مشيرةً الى ان "الحكومة التي يفترض عليه تأليفها هي حكومة تكنو سياسية مؤلفة من 24 وزيرا 6 سياسيين و18 حراك وتكنوقراط".

وأوضحت المصادر أن "هناك عودة حتمية لوزير المال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ ووزير ​الشباب​ والرياضة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فنيش​"، لافتةً الى أن "​وزارة المال​ ستكون من حصة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​وزارة الداخلية​ من حصة ​الحريري​ و​وزارة الطاقة​ من حصة رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​".

ولفتت المصادر الى أن "الحريري أكد للخطيب دعمه"، مشيرةً الى أن "الحصة ​المسيحية​ ستكون 7 مقاعد للتتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ومقعد للطاشناق ومقعد للمردة، و3 مقاعد حراك".

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