أكدت مصادر قناة "الجديد" أن "رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ سليتقي وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ "​حزب الله​" ​حسين الخليل​ الذين سيطلبان منه ان يصدر بيان مكتوب أو موقف علني يؤكد فيه دعمه ل​سمير الخطيب​، ما يسهل عمل الأخير في ​تشكيل الحكومة​".

ولفتت المصادر الى أن "الخطيب وضع الحريري بجو لقائه مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجديد: الخليلان سيطلبان من الحريري اصدار بيان او موقف علني يدعم فيه الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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