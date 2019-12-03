رئيس الوزراء الياباني: طوكيو تواصل دعمها للاتفاق النووي

لفت رئيس وزراء الياباني ​شينزو آبي​ إلى أن "​طوكيو​ لا زالت تدعم ​الاتفاق النووي​ وتواصل جهودها الدبلوماسية لحل مشاكل هذا الاتفاق الدولي"، مؤكداً أنه "في حال الغاء الحظر المفروض على ​ايران​ فان ​طهران​ ایضا مستعدة لتنفيذ كامل الاتفاق النووي".

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