تلقى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفياً من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، حيث عبر الاخير عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز. من جانبه اعرب الملك سلمان عن "شكره وتقديره للإتصال و المشاعره الأخوية".

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كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان يتصل بالملك سلمان معرباً عن تعازيه بوفاة الامير متعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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