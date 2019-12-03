شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: جلسات الحوار الوطنى للأحزاب اختلاف لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الهدف من جلسات الحوار الوطنى أن يكون هناك رؤية وطنية نقدمها للمواطن المصرى أولأ، وأنه لا يوجد تناحر بين الأحزاب المصرية.

وأوضح رشاد، أنه حينما تختلف الأحزاب المصرية يكون لصالح المواطن، وإعلاء الرؤية الوطنية المصرية، وأن الرؤية المجتمعية هى خارطة الطريق لكل حزب يسير عليها.

وأكد رشاد ، أن الأحزاب المشاركة بجلسات الحوار الوطنى للأحزاب، قادرة علي وضع رؤيه حقيقية لما هو قادم وتقدمة لما هو قادم للعمل السياسي خلال الفترة القادمة سواء داخل مجلس النواب، أو خارج المجلس من خلال أن نضع علي الاقل مبادئ رئيسه متفق عليها حول الشكل الانتخابى سواء بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية أو المغلقه أو الفردى أو النظام المختلط .

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وأضاف أنه خلال الفترة القادمة سوف نوسع دائرة الأحزاب وسيكون هناك أحزاب مشاركة بشكل أكبر وخلال الجلسات القادمة سيكون هناك مواضع مطروح للنقاش نستطيع أن نصل فيه علي الاقل لرؤية مشتركة، وليس من المطلوب أن يكون هناك اتفاق كامل ولكن المطلوب زياده مساحة الرؤية المشتركة بين الاحزاب، وليس من المطلوب أن يكون كل الحزب مثل الثاني حتي لا تفقد الأحزاب هويتها، كل الأحزاب تتحمل مسئوليتها، وكل الملاحظات للأحزاب تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات داخل البرلمان .

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية المنعقدة الآن، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

حيث تناقش الجلسة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وكلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.

ويُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).

