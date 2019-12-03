شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد: الفترة المقبلة تحتاج توافق حزبى ومعارضة قوية تهدف مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مصر مقبلة على مراحل هامة جدا، ولكل حزب طموحاته وأفكاره من أجل المستقبل المشرق، وتابع مازحا:" حزب مستقبل وطن عضلاته كبيرة، ونتمنى أن يكون لنا دور خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح رئيس حزب الغد، أن الفترة المقبلة لابد أن يكون فيها توافق حزبى، وذلك من خلال معارضة قوية تهدف لإعلاء مصلحة الوطن فى وجود أغلبية هدفها أيضا مصلحة الوطن والمواطن المصرى، متسائلا، عن نظام الانتخابات فى البرلمان المقبل، وهل سيكون نظام القوائم هو نفسه فى البرلمان الحالى، خاصة فى ظل كوتة المرأة، وذلك من خلال دراسة حقيقة على أرض الواقع لإعلاء المصلحة الوطنية، قائلا: أتمنى أن يكون لحزب الغد دور خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه، علق أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، قائلا:" رئيس حزب الغد طرح أكثر من سؤال مهم بشأن القائمة الانتخابى فى الحوار ده، وتابع مازحا: "لكن هنا هنثبت أن المخ أهم من العضلات".

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جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية المنعقدة الآن، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

حيث تناقش الجلسة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وكلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.

ويُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).