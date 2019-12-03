شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشكاوى بالبرلمان يطالب باستراتيجية للحد من الجرائم الأسرية والان مع تفاصيل الخبر
وقال العادلى لـ"الخليج 365"، إن السنوات العشرة الأخيرة شهد تزايد معدل الجريمة داخل الأسرة، وتشهد المحاكم آلاف القضايا الخاصة بالأسرة، منها جرائم قتل وسرقة وجرائم خاصة بالميراث والامتناع عن تسليمه الحق الشرعى للورثة، وذلك بالإضافة للخلافات الأسرية الخاصة بالطلاق والرؤية والحضانة، وانتشار هذه الجرائم يساهم فى تفكك الأسرة.
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى ضرورة قيام كل المؤسسات بدورها فى التوعية للحد من هذه الجرائم والقضايا، سواء المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، والمؤسسات التعليمية والتربوية مدارس وجامعات، والمجتمع المدنى وغيرها.
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