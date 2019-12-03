أكثر النتائج المتقاربة في تاريخ الكرة الذهبية.. نقاط قليلة رجحت كفة ميسي على ڤان ديك

رجحت نقاط قليلة فقط كفة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، على الهولندي “ڤان ديك” في سباق اللاعبين حول التتويج بالكرة الذهبية، التي تُوج بها “ميسي”، أمس الاثنين، للمرة السادسة في تاريخه.

وحملت النقاط الفاصلة بين اللاعبين مفاجأة مثيرة، حيث لم تتعد أكثر من 7 نقاط، التي تفوق بها النجم الأرجنتيني على مدافع ليفربول الإنجليزي، وفقا لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وأشارت “فرانس فوتبول”، التي تمنح الجائزة، أن “ڤان ديك” كان قريبا من الظفر بالكرة الذهبية، إذ حصل على 679 نقطة، متخلفا بـ7 نقاط فقط عن “ميسي”، الذي حصد 686 نقطة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن استطلاع السنة الحالية، شكل أحد أكثر النتائج المتقاربة بين المتنافسين في تاريخ الكرة الذهبية.