عاجل.. النيابة العامة تقرر متابعة “مول الكاسكيطة” في حالة اعتقال وتقول إنه يتلقى دخلا شهريا يصل إلى 3 ملايين سنتيم

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، مساء اليوم الثلاثاء، قراره بمتابعة محمد السكاكي، المعروف باسم “مول الكاسكيطة” في حالة اعتقال بعدما وجهت إليه رسميا تهم السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات.

وقال زين العابدين الخليفي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات في بلاغ مساء اليوم، “أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 01 دجنبر 2019، بشأن إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم “مول الكاسكيطة” يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية”.

ويضيف البلاغ أن “النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر”.

وأشار البلاغ إلى أنه “وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون”.

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ويضيف البلاغ أن “المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و 30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية”.

وبناء على ذلك، يقول وكيل الملك فقد “تقرر إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.