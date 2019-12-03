بسبب حادث في “المطبخ”.. بوفال قد يغيب عن لقاء ساوثهامتون أمام نوريتش سيتي

أصبح الدولي المغربي سفيان بوفال مهددا بالغياب عن فريقه ساوثهامتون الإنجليزي، في المباراة التي ستجمعه بنوريتش سيتي غدا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من “البريمرليغ”.

وتعرض بوفال للإصابة في إصبع القدم الأكبر، بعد اصطدامه بطاولة المطبخ، الأسبوع الماضي، غير أنه دخل بديلا في مباراة ساوثهامتون الأخيرة أمام واتفورد.

وأشار النمساوي رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامتون، إلى إمكانية غياب اللاعب المغربي، عن مباراة الغد أمام نوريتش سيتي، بسبب إصابته “المنزلية”.

Advertisements

وقال هازنهاتل: “وضع بوفال أسوأ من المباراة الماضية، لم يتعاف بشكل جيد، لذلك من الصعب أن يلعب غدا، ربما سيظل على كرسي الاحتياط، لكنه لن يدخل منذ البداية لأن ألم الإصابة حرمه من تداريب اليوم”.

ونوه المدرب النمساوي بأداء بوفال في لقاء واتفورد: “أبان عن علو كعبه وأظهر أهميته في المواجهة الأخيرة، آمل أن يتعافى من الإصابة ليخوض الكثير من اللقاءات”.

يذكر أن ساوثهامتون، يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، جمعها الفريق من 3 انتصارات، ومثلها تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 8 مناسبات.