هل حان وقت المصالحة؟.. ملك السعودية يدعو تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ووفقا لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، “تلقى الأمير تميم رسالة خطية من الملك سلمان تضمنت دعوة أمير قطر لحضور اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”. وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تسلم الرسالة، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي”. يأتي ذلك، قبل أيام من القمة الخليجية، التي تعقد في العاشر من دجنبر الجاري، في الرياض للعام الثاني على التوالي، والتي تعد القمة الثالثة، منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، في الخامس من يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي تنفيه الدوحة باستمرار.

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