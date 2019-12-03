مدرب ليفربول: سنضم لاعبين جدد في الشتاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن فريقه سيتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى جاهزية الفريق الدائمة لدخول سوق الانتقالات.

يأتي ذلك بعد أن استبعد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، استقدام أي لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية.

وبسؤال كلوب عما إذا كان مندهشا من تعليق غوارديولا، رغم أن السيتي يتأخر بفارق 11 نقطة عن ليفربول، أجاب: "لست هنا للحديث عن انتقالات مانشستر سيتي".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أسمع هذا الآن لأول مرة، ولست مندهشا، لكن هذا ليس مهمًا".

وتابع: "نحن على استعداد دائمًا، إذا استطعنا فعل شيء يساعدنا، سنحاول القيام بذلك".

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وتغيب معظم الأندية الكبرى عن إجراء انتقالات في شهر يناير/ كانون الثاني، بسبب التكاليف الباهظة، لكن كلوب لا يرى أي فوارق بين أسعار الشتاء والصيف، كما أنه غير راض عن غلق نافذة الانتقالات الصيفية بإنجلترا قبل بقية أوروبا.

وأوضح: "أعتقد أن فترة الانتقالات الصيفية صعبة حقًا، بسبب توقيت نهايتها مقارنة ببقية أوروبا".

وأكمل: "هذا يجعل الأمر صعبًا للغاية، سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل، ولكن نافذة الصيف تؤذي فقط الأندية الإنجليزية ولا تساعدهم".

ولا يعتبر كلوب غريبًا عن إبرام التعاقدات في يناير/ كانون الثاني، فقد أحضر عام 2018 المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حيث احتل بعد عامين فقط المركز الثاني في تصنيف الكرة الذهبية بعد ليونيل ميسي.