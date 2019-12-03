العراق: سقوط 5 صواريخ على قاعدة يتواجد فيها جنود أميركيون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت 5 صواريخ، مساء اليوم، الثلاثاء، داخل قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في محافظة الأنبار غربي العراق، حسب بيان رسمي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي في بيان مقتضب، إن الصواريخ الخمسة التي أطلقها مجهولون وقعت داخل قاعدة عين الأسد الجوية العسكرية في محافظة الأنبار، دون وقوع خسائر.

ويتمركز في القاعدة جنود أميركيون، لا يعرف عددهم على وجه الدقة، من بين نحو 5 آلاف جندي أميركي منتشرون في العراق ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وكان العراق قد أعلن في 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالي شمالي وشرقي البلاد، والمعروفة باسم "مثلث الموت".