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استهداف حوثي لمنطقة الطور ببيت الفقيه جنوب الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

استهدفت مليشيات الحوثي نهار اليوم الثلاثاء منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

ويأتي هذا في سياق إنتهاكاتها وخروقاتها المستمرة.

 

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 وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات الحوثية جددت قصفها على منطقة الطور مستخدمة الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل مكثف وعنيف خلال ساعات العصر.

 

وذكرت المصادر أن المليشيات عاودت إستهدافها للمنطقة مساء اليوم بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبالأسلحة من عيار 12.7 وبسلاح الدوشكا من مواقع تمركزها في المناطق المحاذية للطور بشكل مكثف.

 

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل تصعيدها العسكري في أكثر من منطقة جنوب محافظة الحديدة ، سعياً منها للقضاء على الهدنة الأممية والجهود الرامية لإنجاح عملية السلام في الحديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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